Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. - Haberler
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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zeytin Dalı, Saldırı, Fırat, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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