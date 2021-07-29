Milli Savunma Bakanlığı: "Yunanistan, Türkiye'nin moratoryuma saygılı tutumu ve diplomatik girişimlerine rağmen moratoryuma uymayarak hukuk tanımaz...
Milli Savunma Bakanlığı: "Yunanistan, Türkiye'nin moratoryuma saygılı tutumu ve diplomatik girişimlerine rağmen moratoryuma uymayarak hukuk tanımaz tavrına devam etmektedir.
Milli Savunma Bakanlığı: "Yunanistan, Türkiye'nin moratoryuma saygılı tutumu ve diplomatik girişimlerine rağmen moratoryuma uymayarak hukuk tanımaz tavrına devam etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı