Milli Savunma Bakanlığı: "Yunanistan, Türkiye'nin moratoryuma saygılı tutumu ve diplomatik girişimlerine rağmen moratoryuma uymayarak hukuk tanımaz...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Yunanistan, Türkiye'nin moratoryuma saygılı tutumu ve diplomatik girişimlerine rağmen moratoryuma uymayarak hukuk tanımaz...

Milli Savunma Bakanlığı: 'Yunanistan, Türkiye'nin moratoryuma saygılı tutumu ve diplomatik girişimlerine rağmen moratoryuma uymayarak hukuk tanımaz...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanlığı: "Yunanistan, Türkiye'nin moratoryuma saygılı tutumu ve diplomatik girişimlerine rağmen moratoryuma uymayarak hukuk tanımaz tavrına devam etmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı: "Yunanistan, Türkiye'nin moratoryuma saygılı tutumu ve diplomatik girişimlerine rağmen moratoryuma uymayarak hukuk tanımaz tavrına devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Milli Savunma Bakanlığı: "Yunanistan, Türkiye'nin moratoryuma saygılı tutumu ve diplomatik girişimlerine rağmen moratoryuma uymayarak hukuk tanımaz... - Haberler
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