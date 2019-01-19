Milli Savunma Bakanlığı, Yeni Askerlik Sistemine Yönelik Çalışmalarda Sona Gelindiğini, Önümüzdeki...

Milli Savunma Bakanlığı, Yeni Askerlik Sistemine Yönelik Çalışmalarda Sona Gelindiğini, Önümüzdeki...

IHAAW123126-GEN/19-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yeni Askerlik Sistemine Yönelik Çalışmalarda Sona Gelindiğini, Önümüzdeki...

IHAAW123126-GEN/19-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını açıkladı. 19.01.2019 12: 31: 26 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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