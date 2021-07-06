Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan, 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu toplam 7 kişinin, Edirne...
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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan, 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu toplam 7 kişinin, Edirne...

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan, 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu toplam 7 kişinin, Edirne...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan, 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu toplam 7 kişinin, Edirne hududunda yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan, 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu toplam 7 kişinin, Edirne hududunda yakalandığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan, 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu toplam 7 kişinin, Edirne... - Haberler
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