Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan, 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu toplam 7 kişinin, Edirne...
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan, 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu toplam 7 kişinin, Edirne hududunda yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan, 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu toplam 7 kişinin, Edirne hududunda yakalandığını açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı