Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı ve memur alımı yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı ve memur alımı yapacak

30.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:07
Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı ve memur alımı yapacak

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) uzman yardımcısı ve memur kadrolarına personel alımı yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) uzman yardımcısı ve memur kadrolarına personel alımı yapılacak.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere memur alınacak.

Milli Savunma uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel MSB Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise başkentteki Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görev yapacak.

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olan alımlarla ilgili "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresinden başvuru detayları ve formuna ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Berk Oktay Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Vitor Hugo Ersun Yanal Fatih Terim Güven Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı ve memur alımı yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 17:18:03. #1.14#
title