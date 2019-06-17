Milli Savunma Bakanlığı: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki...

Milli Savunma Bakanlığı: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki...

Milli Savunma Bakanlığı: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak."

Kaynak: AA
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