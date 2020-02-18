18.02.2020 21:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:24

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri arasında Atina'da süren ve güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." - ANKARA

Kaynak: İHA