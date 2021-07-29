Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri Afganistan'da en başından beri olduğu gibi muharip bir görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında...

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri Afganistan'da en başından beri olduğu gibi muharip bir görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında herhangi bir operasyonel görevde bulunulmayacaktır.