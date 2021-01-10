MSB'den terörle mücadele açıklaması Açıklaması
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MSB'den terörle mücadele açıklaması Açıklaması

10.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:16
MSB'den terörle mücadele açıklaması Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir ayda 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere 43 operasyon icra edildiğini, operasyonlarda 226 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir ayda 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere 43 operasyon icra edildiğini, operasyonlarda 226 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkesinin ve milletinin güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada operasyonların gece-gündüz, dağ-bayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, terörle mücadelenin "en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" süreceği vurgulandı.

Bu kapsamda son bir ayda yurt içi ve dışında 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere 43 operasyon icra edildiği, operasyonlar sonucu 226 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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