08.10.2019 18:14

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'ın kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vuruldu." - ANKARA

Kaynak: İHA