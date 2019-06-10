Milli Savunma Bakanlığı: "TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili,...

Milli Savunma Bakanlığı: "TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili,...

Milli Savunma Bakanlığı: "TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." - ANKARA

Kaynak: İHA
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