Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını...
Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi.
25.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:43
Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İHA