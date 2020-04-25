Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını...
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Barış Pınarı Harekatı, Huzur, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haber

Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını...

Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi.

25.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:43
Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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