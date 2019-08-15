15.08.2019 19:18

Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA