Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli...
Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.
15.08.2019 19:18
Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır." - ANKARA
Kaynak: İHA