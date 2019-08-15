Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli...

Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli...

Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.

15.08.2019 19:18
Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.