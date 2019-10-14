Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de M-4 karayolunda kontrol sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de M-4 karayolunda kontrol sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunda kontrolün sağlandığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, Tel Abyad ilçe merkezinin de tamamında kontrolün ele alındığı belirtti.

14.10.2019 02:17
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de M-4 karayolunda kontrol sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunda kontrolün sağlandığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, Tel Abyad ilçe merkezinin de tamamında kontrolün ele alındığı belirtti.


Tel Abyad ilçe merkezinde çatışmaları komuta eden Suriye Milli Ordusu (SMO) kaynaklarından alınan bilgiye göre, muhalifler kentin tamamında hakimiyeti sağladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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