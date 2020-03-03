Milli Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 327 Suriye askeri öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında son 24 saatte Suriye ordusuna bağlı 327 askerin öldürüldüğü belirtildi
03.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:11
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada gece boyunca devam eden operasyon kapsamında son 24 saatte Şam yönetimine bağlı 327 askerin öldürüldüğünü duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com