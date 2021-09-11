Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK ekibinin gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı - Haberler
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Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK ekibinin gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin İzmir semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun uçak kokpitinden çekilen görüntülerini yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin İzmir semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun uçak kokpitinden çekilen görüntülerini yayınladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK ekibinden İzmir semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu... İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK ekibinin gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK ekibinin gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK ekibinin gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK ekibinin gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı
AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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