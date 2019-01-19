Milli Savunma Bakanlığı: "Soçi Muhtırasının Uygulanmasına Yönelik Çalışmalarımız Bölgede...

Milli Savunma Bakanlığı: "Soçi Muhtırasının Uygulanmasına Yönelik Çalışmalarımız Bölgede...

IHAAW123545-GEN/19-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız bölgede gerçekleşen tüm provokasyonlara rağmen başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı:

IHAAW123545-GEN/19-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız bölgede gerçekleşen tüm provokasyonlara rağmen başarıyla devam ediyor." 19.01.2019 12: 35: 45 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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