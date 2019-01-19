Milli Savunma Bakanlığı: "Soçi Muhtırasının Uygulanmasına Yönelik Çalışmalarımız Bölgede...
IHAAW123545-GEN/19-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız bölgede gerçekleşen tüm provokasyonlara rağmen başarıyla devam ediyor.
IHAAW123545-GEN/19-01-2019
- Milli Savunma Bakanlığı: "Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız bölgede gerçekleşen tüm provokasyonlara rağmen başarıyla devam ediyor." 19.01.2019 12: 35: 45 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA