IHAAW123545-GEN/19-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız bölgede gerçekleşen tüm provokasyonlara rağmen başarıyla devam ediyor." 19.01.2019 12: 35: 45 TSI

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Kaynak: İHA