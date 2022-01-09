Milli Savunma Bakanlığı 'Sınıflarının ilk gemileri ilk kez yan yana' notuyla paylaştı - Haberler
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Milli Savunma Bakanlığı 'Sınıflarının ilk gemileri ilk kez yan yana' notuyla paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı 'Sınıflarının ilk gemileri ilk kez yan yana' notuyla paylaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı; Atatürk'ün mirası, Cumhurbaşkanlığı'na ait 'SAVARONA' ile Milgem sınıfı 'HEYBELİADA', 'İSTANBUL' ve 'BABUR' gemilerinin yana olan tersanedeki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

İSTANBUL (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı; Atatürk'ün mirası, Cumhurbaşkanlığı'na ait 'SAVARONA' ile Milgem sınıfı 'HEYBELİADA', 'İSTANBUL' ve 'BABUR' gemilerinin yana olan tersanedeki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan fotoğraf paylaşımında "İstanbul Tersanesi Komutanlığı. Sınıflarının ilk gemileri ilk kez yan yana… Atatürk'ten miras Cumhurbaşkanlığımıza ait M/V SAVARONA ile birlikte MİLGEM sınıfı TCG HEYBELİADA, TCG İSTANBUL ve PN BABUR 'un inşa donatım ve planlı bakım faaliyetleri devam ediyor." ifadelerine yer verildi. Fotoğraf çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilerek, paylaşıldı.


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