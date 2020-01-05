Milli Savunma Bakanlığı Sarıkamış şehitlerini andı
Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen Mehmetçikleri andı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen Mehmetçikleri andı.
Bakanlık, 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."
(İHA)