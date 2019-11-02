Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat...

Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat...

Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı.

02.11.2019 18:44
Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı." - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et