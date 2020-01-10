Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği...
Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır.
10.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:18
Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır." - ANKARA
Kaynak: İHA
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