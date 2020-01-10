Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği...

Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır.

10.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:18
Milli Savunma Bakanlığı:

: " Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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