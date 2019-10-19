Milli Savunma Bakanlığı: "Rasulayn'da PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi"

Milli Savunma Bakanlığı: "Rasulayn'da PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.

19.10.2019 15:19
Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et