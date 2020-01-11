Milli Savunma Bakanlığı: "Rasulayn'da anti tank mayını etkisiz hale getirildi"
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Milli Savunma Bakanlığı: "Rasulayn'da anti tank mayını etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

11.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:30
Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rasulayn'ın El Cizre köyünde PKK/YPG'li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayını, bomba imha timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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