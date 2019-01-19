IHAAW123141-GEN/19-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı, PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda son bir yılda 74'ü sözde üst düzey olmak üzere 2 bin 442 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 19.01.2019 12: 31: 41 TSI

NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA