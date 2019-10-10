Milli Savunma Bakanlığı: "PKK/PYD-YPG'li teröristler ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine...

Milli Savunma Bakanlığı: "PKK/PYD-YPG'li teröristler ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine...

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

10.10.2019 15:41
Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.


Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nda terör mevzilerini vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. - KAMIŞLI

Kaynak: İHA
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