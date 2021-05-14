Milli Savunma Bakanlığı, personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı

Milli Savunma Bakanlığı, yurt içi ve sınır ötesinde fedakarca görev yapan tüm personelinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Milli Savunma Bakanlığı, yurt içi ve sınır ötesinde fedakarca görev yapan tüm personelinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristle mücadele harekatları başta olmak üzere kahramanca ve fedakarca görev yapan, asil milletimizin ve ülkemizin güvenliği için karada, denizde ve havada vatan nöbeti tutan tüm personelimizin Ramazan Bayramı'nı kutlarız."

Bakanlık, yurdun dört bir yanında ve sınır ötesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin birbirleriyle ve çocuklarla bayramlaşma anlarından fotoğraf karelerini de paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici