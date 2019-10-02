Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen...

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen...

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı kapsamında Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

02.10.2019 19:51
Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı kapsamında Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA
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