Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı kapsamında 19 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamada Pençe Harekatı kapsamında şu ana kadar 19 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com