Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin...

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin...

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

3.08.2019 10:58
Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA
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