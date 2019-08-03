Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin...
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İHA
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