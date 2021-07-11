Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Tek Atış, Tek Vuruş' paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Tek Atış, Tek Vuruş' paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde görev yapan keskin nişancıların 'Tek Atış, Tek Vuruş' felsefesiyle atış yaptığı görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde görev yapan keskin nişancıların 'Tek Atış, Tek Vuruş' felsefesiyle atış yaptığı görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan gönderide, "Görülmeden görme parolasıyla muharebe sahasının belirleyici unsuru olan kahraman keskin nişancılarımızın felsefesi 'Tek Atış, Tek Vuruş'" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Tek Atış, Tek Vuruş' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Tek Atış, Tek Vuruş' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Tek Atış, Tek Vuruş' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Tek Atış, Tek Vuruş' paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Tek Atış, Tek Vuruş' paylaşımı - Haberler
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