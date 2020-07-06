Milli Savunma Bakanlığı'ndan tanker uçak paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan tanker uçak paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan tanker uçak paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı'ndan Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan tanker uçaklarla ilgili paylaşım yapıldı.

06.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:23

Milli Savunma Bakanlığı'ndan tanker uçak paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'ndan Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan tanker uçaklarla ilgili paylaşım yapıldı.

MSB'den yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapan tanker uçaklarımız, havada yakıt ikmali desteği ile hava gücümüzü arttırarak muharip uçaklarımızın daha uzun süre ve uzak mesafelerde görev icra etmesini sağlıyor" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan tanker uçak paylaşımı

Kaynak: İHA

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