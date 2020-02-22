Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'şehit' açıklaması

22.02.2020 18:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:09

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'de, rejim güçleri tarafından yapılan tank atışları sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Açıklama saldırı sonrası 21 rejim hedefinin vurularak, karşılık verildiği belirtildi. Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Savunma Bakanı Sergey Soygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, çözüm için görüş alışverişinde bulunulduğu da belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda, kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye sevk edildiği sırada maalesef şehit olmuştur. Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır."Yeni bakanlığın yaptığı açıklamada; "Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki Bakan, İdlib'de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulundu" denildi.

Kaynak: DHA