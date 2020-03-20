Milli Savunma Bakanlığı'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür
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Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

20.03.2020 22:11 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:12

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Milli Savunma Bakanlığı olarak alkışlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür

Kaynak: İHA

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür

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