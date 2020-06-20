Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Pençe Kaplan Operasyonu' paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Pençe Kaplan Operasyonu' paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), devam eden Pençe Kaplan Operasyonundan paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Pençe Kaplan Operasyonu' paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), devam eden Pençe Kaplan Operasyonundan paylaşımda bulundu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Komandoyuz biz engin dağları aşarız. Söz konusu vatansa tereddütsüz koşarız. Kahramanlarımız Pençe Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin'deki inlerine girmeye devam ediyor" denildi.

Kaynak: İHA