Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Pençe Kaplan Operasyonu' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Pençe Kaplan Operasyonu' paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), devam eden Pençe Kaplan Operasyonundan paylaşımda bulundu.
20.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:03
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Pençe Kaplan Operasyonu' paylaşımı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), devam eden Pençe Kaplan Operasyonundan paylaşımda bulundu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Komandoyuz biz engin dağları aşarız. Söz konusu vatansa tereddütsüz koşarız. Kahramanlarımız Pençe Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin'deki inlerine girmeye devam ediyor" denildi.
Kaynak: İHA