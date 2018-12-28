Milli Savunma Bakanlığı'ndan Münbiç Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç ile igili, "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Münbiç'le ilgili gelişmeler kapsamında doğruluğu şüpheli bir takım açıklamalar yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz. Konu tarafımızdan yakinen takip edilmektedir."

ANKARA,

Kaynak: DHA