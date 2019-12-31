: Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Görevimizin başındayız" mesajı

31.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:16

Milli Savunma Bakanlığından yeni yıl dolayısıyla bir klip paylaşılarak "Görevimizin başındayız" denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Annelerimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, bu toprakları vatan yapan tüm değerlerimiz için; karada, havada ve denizde, her zaman her yerde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz. Görevimizin başındayız, Yeni yılınız kutlu olsun" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

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