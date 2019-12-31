Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Görevimizin başındayız" mesajı
Haberler » Güncel » Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Görevimizin başındayız" mesajı - Haber

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Görevimizin başındayız" mesajı

Milli Savunma Bakanlığından yeni yıl dolayısıyla bir klip paylaşılarak "Görevimizin başındayız" denildi.

31.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:16
Milli Savunma Bakanlığı'ndan

Milli Savunma Bakanlığından yeni yıl dolayısıyla bir klip paylaşılarak "Görevimizin başındayız" denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Annelerimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, bu toprakları vatan yapan tüm değerlerimiz için; karada, havada ve denizde, her zaman her yerde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz. Görevimizin başındayız, Yeni yılınız kutlu olsun" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Görevimizin başındayız" mesajı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler