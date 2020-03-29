Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Evde Kal Türkiye" mesajı
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Evde Kal Türkiye" mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Evde Kal Türkiye" mesajı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesaplarından paylaştığı "Evde Kal Türkiye" videosu ile korona virüsün yayılmasının önüne geçilmesi adına halkın evlerinden ayrılmamasını istedi.

29.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:11
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Evde Kal Türkiye' mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Evde Kal Türkiye" mesajı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesaplarından paylaştığı "Evde Kal Türkiye" videosu ile korona virüsün yayılmasının önüne geçilmesi adına halkın evlerinden ayrılmamasını istedi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebi ile önlemler artmaya devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarında yayınladığı bir video ile vatandaşların evlerinde kalmasının önemini vurguladı. Videoda yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli karada, havada, denizde her zaman vatan nöbetinde, görevlerinin başında olduğunu, vatandaşların ise sağlıkları ve sevdikleri için evlerinden kalmalarını istedi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Evde Kal Türkiye' mesajı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Evde Kal Türkiye" mesajı

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