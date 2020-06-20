Milli Savunma Bakanlığı'ndan Babalar Günü paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Babalar Günü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Babalar Günü paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Gününe ilişkin bir video paylaşarak tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

20.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:43

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Babalar Günü paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Gününe ilişkin bir video paylaşarak tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı. Görüntüde, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu babalar ile çocuklara yer verildi. Ayrıca, asker çocuklarının babalarına ilişkin sözleri de videoda paylaşıldı.

MSB, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun..." ifadelerine yer vererek Babalar Gününe ilişkin bir video paylaştı.

Görüntüde, asker çocuklarının babalarına ilişkin düşüncelerine yer verildi. Çocuklardan biri, "Ben babamı çok seviyorum ama onu çoğu zaman göremiyorum. Çok özlüyorum ama olsun. Babam, bayrağımızın dalgalandığı her yerde, gece-gündüz demeden görevinin başında. Ben babamla gurur duyuyorum çünkü o çok fedakar" dedi.

Babalarına ilişkin duygularını ifade eden iki kardeş ise "Bizim babamız çok cesur çünkü o bayrağımızın gölgesinde daima huzur, barış ve güven içinde yaşamamız için gücümüze güç, canımıza can kattı ve o şehitlikten sonra en kutsal makamın sahibidir" ifadelerini kullandı.

Bir başkası ise "Benim babam bütün çocuklara kol, kanat gerer. Yaralar sarılsın diye elini uzatıp ulaştığı her gönülde umut yeşertir çünkü benim babam çok şefkatlidir" sözleriyle babasını anlattı.

"Bayrağımız için vatan toprağına nefes oldu"

Çocuklardan bir diğeri ise babasına ilişkin, "Ben babamı çok hatırlayamıyorum. Onu hep annemden dinliyorum. Babam, bayrağımız için vatan toprağına nefes oldu. Biz de onu bu kutsal vatanın toprağına emanet ettik. O da beni, canından öte sevdiği sizlere emanet etti, çünkü benim babam bir kahramandı" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Babalar Günü paylaşımı

Kaynak: İHA

Manşet

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