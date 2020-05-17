Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Kara Dikimevi Müdürlüğü'nde yangın paniği
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Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Kara Dikimevi Müdürlüğü'nde yangın paniği

Maltepe, Esenkent Mahallesi'nde yer alan Milli Savunma Bakanlığına bağlı Kara Dikimevi Müdürlüğü'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Kara Dikimevi Müdürlüğü'nde yangın paniği
17.05.2020 01:51 | Son Güncelleme: 17.05.2020 01:51

Maltepe, Esenkent Mahallesi'nde yer alan Milli Savunma Bakanlığına bağlı Kara Dikimevi Müdürlüğü'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Askeri alanda yanan araçlar için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Kara Dikimevi Müdürlüğü'nde yer alan kademe bölgesi olarak adlandırılan bölgede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Birden çok aracın alevli bir şekilde yandığını gören Maltepe İtfaiye İstasyonuna bağlı ekipler çevre istasyonlardan yardım istedi. Kartal, Kayışdağı Küçükbakkalköy ve Yakacık itfaiye istasyonları tam takım halinde askeri alana giriş yaptı. Kısa sürede alevleri kontrol altına almayı başaran itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirirken korkutan yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Sağlık ekipleri hazır bekletildi

Askeri bölgede çıkan korkutan yangında herhangi bir olumsuzluğa karşı çok sayıda sağlık ekibi de sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken yangının neden çıktığı araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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