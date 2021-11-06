Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Azerbaycan'da

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Azerbaycan'a geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin Azerbaycan'daki Zafer Günü ile ilgili düzenlenecek bir dizi etkinliğe katılacağı belirtildi. - BAKÜ

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