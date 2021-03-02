Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere "havan eğitimi" verdi
02.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:38
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libyalı askerlere "havan eğitimi" verildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libyalı askerlere "havan eğitimi" verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda, görevli personel tarafından Libyalı askerlere "havan eğitimi" verildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu