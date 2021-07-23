Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği...
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı