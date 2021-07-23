Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği...

Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'i arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'i arama çalışmaları devam ediyor
2 gündür her yerde aranıyor! Kurbanlık koyunun peşine düşüp kaybolan tıp öğrencisi, annesinden konum atmasını istemiş
2 gündür her yerde aranıyor! Kurbanlık koyunun peşine düşüp kaybolan tıp öğrencisi, annesinden konum atmasını istemiş
Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi, 2 gündür her yerde aranıyor! Son görüntüleri endişe verici
Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi, 2 gündür her yerde aranıyor! Son görüntüleri endişe verici
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Kaan Yıldırım Erkan Petekkaya
Spor Muslera Mesut Özil Arda Turan Gedson Fernandes Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 15:45:54. #1.16#

title