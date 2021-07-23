Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, 8 kişiyi arama çalışmalarının...
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Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, 8 kişiyi arama çalışmalarının...

Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, 8 kişiyi arama çalışmalarının...
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, 8 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, 8 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

MSB: Doğu Akdeniz'de içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı
MSB: Doğu Akdeniz'de içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin...
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin...
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Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, 8 kişiyi arama çalışmalarının... - Haberler
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