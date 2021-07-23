Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, 8 kişiyi arama çalışmalarının...
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, 8 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, 8 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer