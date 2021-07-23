Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin...
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer