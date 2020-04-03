Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir...
Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.
03.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:35
Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İHA