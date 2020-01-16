Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava...
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
16.01.2020 08:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:01
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." - ANKARA
Kaynak: İHA
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