IHAAW172035-GEN/26-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır." 26.01.2019 17: 20: 35 TSI

NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA