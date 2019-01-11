IHAAW083625-GEN/11-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 10-11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." 11.01.2019 08: 36: 25 TSI

NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA