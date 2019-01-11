Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Hakurk Bölgesine 10-11 Ocak 2019'da Düzenlenen Hava...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Hakurk Bölgesine 10-11 Ocak 2019'da Düzenlenen Hava...

IHAAW083625-GEN/11-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 10-11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı:

IHAAW083625-GEN/11-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 10-11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." 11.01.2019 08: 36: 25 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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