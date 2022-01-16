Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri