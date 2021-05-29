Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgenin terörden temizleninceye kadar operasyonların süreceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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